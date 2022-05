Amministrative 2022, sarà sfida a tre a Palma di Montechiaro: candidati Castellino, Manganello e Morgana

Si scaldano i motori della politica locale a Palma di Montechiaro in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno. In campo, come già noto, l'uscente Stefano Castellino e i candidati Salvatore Manganello e Giuseppe Morgana. Sono 16 i consiglieri comunali da eleggere 24 sezioni, e si vota con il sistema proporzionale.

Sei le liste a sostegno di Stefano Castellino: Nuova Palma, Ama la tua città, Costruiamo insieme, Corri Palma, Palma in Movimento e Volare Alto. Manganello sarà sostenuto da una lista del Partito Democratico mentre Morgana da "Azione Civica".

Le liste di Stefano Castellino

Nuova Palma:

Domenico Scicolone; Miriam Barba; Angela Incardona; Salvatore Castronovo; Jessica Spinelli; Salvatore Montalto; Calogera Saccomanno (detta Lina); Sara Volpe; Rosario Cammalleri; Marco Salvatore Compilati; Francesco Minio; Giuseppe Nardello.

Ama la tua Città:

Maria Caterina Bordino; Daniele Cacciatore; Emanuele Drago; Rosario Falco; Alessandra Falsone; Emanuela Milanese; Pino Piritore; Giovanni Scopelliti; Emanuele Tannorella; Giuseppina Tuzzolino; Lucia Vitanza; Paola Claudia Zarbo; Placida Castellino.

Costruiamo insieme:

Carmelo Allegro; Sharon Amato; Samuel Pietro Capasso; Denise Merilin Castellino; Calogero Siddharta Costanzino; Martina Cottitto; Angelo Incardona; Maria Loretta; Calogero Lumia, Matteo Meli, Luca Claudio Gabriele; Letizia Pace; Nicola Sacco, Giuseppe Scarpello; Calogero Scopelliti; Gaetano Vitello.

Corri Palma:

Salvatore Acri, Deisygemma Attardo; Erica Bongiorno; Giuseppe Fabio Cacciatore; Mariagiusi Cammalleri; Denise Catania; Giuseppe D'Orsi; Giuseppe Farraguto; Rosaria Loggia; Tiziana Salamone; Pino Vicari; Selene Vinciguerra, Giuseppe Zarbo.

Palma in Movimento:

Massimiliano Giuseppe Amato (inteso Massimino); Salvatore Argento; Francesco Bellassai; Maria Isaura Bonello; Fabio Giovani D'Amico; Gaetano Lo Brutto; Rita Minio; Giuseppe Cristina Montana; Giuseppe Petrucci; Piera Francesca Tannorella; Natalia Vitello, Crocetta Zarbo.

Volare Alto:

Calogero Spinelli, Filippa Volpe, Felice Lo Destro, Vicenzo Salvatore Minio; Emilia Lupo; Rosa Marino; Antonietta Bonando; Giuseppe Bonomo; Salvatore Amato; Dino Panarisi; Pino Fabio Lombardo; Luigi Randisi; Sonja Palasciano.

Assessori designati: Rosario Bellanti; Giuseppe Bracco; Giuseppe Di Rosa e Calogero Lauricella.

Lista di Salvatore Manganello

Partito Democratico:

Ugo Farulla; Maricla Cacciatore; Simona Inguanta; Vincenzo Clementi; Rita Zarbo; Laura Zinnanti; Beniamino Vinciguerra; Mariailenia Lo Presti; Vittorio Giganti; Valeria Vitello; Gaetano Vella; Arianna Fazio; Simone Di Paola; Rossella Manganello.

Assessori designati: Simona Inguanta, Maricla Cacciatore; Mario Castronovo; Laura Zinnanti e Angela Lo Brutto.

Lista di Giuseppe Morgana

Azione Civica di Centro:

Ilenia Albanese; Rosaria Bonfanti; Giuseppe Cammalleri; Calogero Castronovo; Enzo Lauria; Rosaria Lauricella; Manganello Francesco Giuseppe; Rosario Mangiavillano; Maria Chiara Nucera; Marilena Palermo; Calogero Piritore.

Assessori designati: Giuseppe Pio Di Vincenzo, Marilena Palermo e Rosaria Bonfanti.

(Articolo in aggiornamento)