Teresa Delisi (Area rinnovamento) nuovo vicesindaco a Comitini, Fattori: "Grande soddisfazione"

Teresa Delisi ex consigliere comunale ed esponente del movimento civico Area rinnovamento, è stata nominata, dal nuovo primo cittadino Luigi Nigrelli, vice Sindaco di Comitini.

"Dopo anni di impegno nel sociale ed in consiglio comunale per la comunità di Comitini, dichiara Delisi, la nomina a vice Sindaco, mi riempie di onore e di gioia. Sono pronta a dare il massimo per la mia città, mettendo a disposizione le mie idee, la mia storia e la mia voglia di fare. L'unico intento di questa amministrazione comunale, in continuità con la precedente, è quello di dare un contributo concreto alla crescita del nostro piccolo Comune, rendendolo uno dei borghi più belli ed accoglienti della Sicilia. Sarà un'impresa ardua, ma abbiamo in mente parecchi progetti destinati ad essere finanziati dall'Unione europea, che siamo certi ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi. Voglio inoltre ringraziare Marcello Fattori, Presidente del movimento Area Rinnovamento di cui da anni ho l'onore di far parte, e tutti gli amici della squadra che da sempre mi sostengono e che dimostrano grande vicinanza ed affetto nei confronti della comunità di Comitini".

A seguito della nomina di Teresa Delisi e dell'elezione a consigliere comunale di Elena Di Nolfo, Marcello Fattori esprime grande soddisfazione. "Riconosco all'amica Teresa Delisi grandi doti umane e politiche, e sono certo che insieme al Sindaco Luigi Nigrelli, giovane preparato e di valore, farà grandi cose per Comitini. Faccio infine, un grosso in bocca al lupo anche all'amica neo consigliera di Area Rinnovamento Elena Di Nolfo, la quale grazie al fondamentale contributo di Teresa Delisi , ha ottenuto un elevato numero di consensi."