Amministrative, Catanzaro: "Dai ballottaggi conferme positive del lavoro svolto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Le vittoria di Antonio Palumbo a Favara e di Vincenzo Corbo a Canicattì confermano come siano state vincenti le scelte del Pd in provincia di Agrigento dove il partito ha puntato su candidati credibili, su alleanze chiare e su programmi realizzabili”. Lo dice il deputato regionale Michele Catanzaro al termine dello scrutinio del secondo turno di ballottaggio delle elezioni amministrative in Sicilia e in provincia di Agrigento.

“Per governare i territori e ridare speranza e fiducia alle nostre comunità – dice Catanzaro – ma anche per disarticolare una Destra arrogante e disgregante, occorrono persone credibili e aperte ad un confronto costruttivo con i cittadini che oggi chiedono un buon governo e non guardano più alle appartenenze storiche ed ideologiche. Per perseguire obiettivi reali e per rafforzarsi sul territorio, per vincere anche in Sicilia e in provincia di Agrigento, per governare dando voce ai cittadini ed ai movimenti associativi, il Partito Democratico vince sta costruendo progetti veri e concreti attorno a figure di spiccata personalità ed esperienza aperte anche al mondo moderato”.