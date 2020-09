Verso le amministrative, parola agli elettori: "Non faranno niente, solo chiacchiere"

“Che cosa si aspetta dal prossimo sindaco”? Questo l’interrogativo che, in vista delle imminenti elezioni amministrative, AgrigentoNotizie ha posto ad alcuni elettori della città dei Templi.

La "battaglia" elettorale è iniziata, ecco i sei candidati sindaco a confronto

„ La "battaglia" elettorale è iniziata, ecco i sei candidati sindaco a confronto

Le consultazioni elettorali, specialmente quelle comunali, sono argomento di molteplici dibattiti fra i cittadini che dai tavoli dei bar, rivendicano diritti, ma quando si tratta di manifestare pubblicamente la propria opinione, ecco che in molti preferiscono non esprimersi oppure esternare la personale sfiducia sulla classe politica locale. Dalle risposte che abbiamo avuto, quella di potere vivere in una città pulita è stata l’aspettativa comune a molti degli agrigentini che abbiamo incontrato ma, come spesso avviene, non tutti lo hanno esternato al microfono.