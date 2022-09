Forza Italia primo partito in provincia, Marco Zambuto : “Faremo un lavoro importante per l'Agrigentino"

L'assessore regionale uscente esprime parole di grande riconoscimento per i dirigenti di partito e per i risultati elettorali ottenuti

“È un risultato importante che premia il lavoro di una classe dirigente ben radicata sul territorio fatta da amministratori e consiglieri comunali e da tanti simpatizzanti che hanno fatto si che Forza Italia fosse il primo partito sia in provincia che nella città di Agrigento”. Questa, ai microfoni di AgrigentoNotizie, è stata l'analisi del voto effettuata da Marco Zambuto, assessore regionale uscente in quota Forza Italia, che nelle elezioni per il rinnovo dell'Ars e per la scelta del presidente della Regione, è risultato essere il partito più voltato non solo nella città dei Templi ma in tutta la provincia di Agrigento.

“Si lavorerà per far sì che la provincia di Agrigento – ha aggiunto l'assessore uscente Zambuto - venga messa nell'agenda del Governo regionale, l'elezione che ha premiato il presidente Schifani è un risultato sul quale abbiamo lavorato tanto e con il quale riteniamo di poter fare un lavoro importante per la nostra provincia”.