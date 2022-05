Protesta del personale Asu di Aragona, il candidato Buscemi: “Vicino ai miei concittadini in questa battaglia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il candidato sindaco di Aragona della lista Nuova Visione, Dino Buscemi, ha manifestato la propria vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici Asu del Comune, ormai da giorni impegnati in una protesta per difendere il proprio diritto alla stabilizzazione.

“Sono vicino come uomo ancora prima che come operatore politico a questi concittadini - spiega Buscemi - che con grande dignità stanno difendendo il proprio lavoro. È inconcepibile che dopo anni queste professionalità, oggi indispensabili per il nostro ente, possano trovarsi a dover temere per il loro futuro a causa di una politica miope che, nel tempo, non ha affrontato il problema del precariato negli enti locali. Invito i lavoratori a continuare questa battaglia affinché la loro voce sia ascoltata a Palermo mentre si discute la Finanziaria regionale. Questo è un tema che non può restare ai margini del dibattito politico, come purtroppo sta avvenendo, come se fosse un problema marginale o, peggio, strettamente territoriale. Personalmente, sarò sempre al fianco di questi lavoratori e queste lavoratrici perché venga riconosciuta loro piena dignità professionale”.