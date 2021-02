Elezioni amministrative, a Porto Empedocle c'è il primo candidato sindaco

Se si andrà al voto o meno a fine maggio (anche) in provincia di Agrigento non è chiaro, ma a Porto Empedocle c'è un primo candidato sindaco.

A rompere gli indugi è stato in questi giorni il consigliere comunale Udc Rino Lattuca, che ha messo su una pagina social dedicata con tanto di spot e di slogan: "Mettiamo in sicurezza Porto Empedocle".

"Ripresa economica, disabilità e famiglia devono essere al centro della nostra attività. Insieme per un'amministrazione di grande responsabilità", dice nel video elettorale.

A sostenerlo c'è una lista civica "del sindaco", ma verosimilmente il suo partito, proprio l'Udc che in questi giorni è sceso in campo dopo lunghissimo silenzio nei confronti di Ida Carmina in seguito alla polemica connessa ai lavori di urbanizzazione nella zona di Ciuccafa.

Poco si muove, almeno di ufficialmente, su altri fronti: oltre alla presentazione nelle scorse settimane del movimento "Libero Pensiero" non si sono registrati altri atti, anche se i candidati a sindaco potrebbero essere numerosi.