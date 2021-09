Quartiere Ciuccafa, il comitato incontra il candidato sindaco Hamel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È tornato a riunirsi ieri pomeriggio il coordinamento di quartiere di contrada Ciuccafa, dopo il primo incontro tenutosi lo scorso 18 agosto. I residenti si sono ritrovati nella piazzetta centrale del quartiere-dormitorio, alla presenza del coordinatore Felice Geraci e del suo coadiutore Giovanni Onida.

Rispetto alla prima riunione si sono aggiunti molti altri cittadini, i quali hanno avanzato alcune proposte ed evidenziato altre problematiche che, a loro dire, meriterebbero ascolto e soluzioni immediate, come, ad esempio, la mancanza di uno spazio ove concentrare attività commerciali di prima necessità e una nuova concezione delle strade di entrata e di uscita per diminuire i rischi connessi alla circolazione.

Le proposte sono state ascoltate dall’avv. Gianni Hamel, candidato sindaco del movimento “Primavera empedoclina”, il quale si è riproposto di tornare nel quartiere per analizzare le doglianze degli abitanti e stabilire quali siano le effettive priorità da risolvere in via immediata.