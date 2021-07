Favara, Forza Italia perde un "pezzo": si dimette Giuseppe Arnone

La campagna elettorale per le amministrative a Favara fa una prima "vittima" eccellente.

Ad annunciare infatti il proprio "addio" al partito nella città dell'agnello pasquale è Giuseppe Arnone, il quale ha comunicato la propria decisione in una lettera inviata al commissario provinciale Margherita La Rocca Ruvolo.

Il già assessore denuncia di non condividere più "la linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative" e di provare "un sentimento di inadeguatezza verso la chiusura con cui si continua a gestire il rapporto sul territorio". Il riferimento in particolare è alla scelta del partito di "prestare il fianco a liste civiche ed a manovre che hanno tolto ruolo e potere" ai forzisti a Favara.

Insomma,come era già successo ad Agrigento, il centrodestra si è appellato più volte all'unità ma, alla fine, si presenterà spaccato in più pezzi al momento del voto.