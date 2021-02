Amministrative, il centrodestra al lavoro per candidatura unica

Anche a Canicattì il centro destra tenta la strada di una candidatura unica, aspirazione annunciata ma non portata avanti nelle recenti elezioni ad Agrigento, dove l'unione è arrivata solo al ballottaggio.

Una nota, adesso, spiega che ieri si è tenuta una riunione alla presenza "di tutti i partiti ufficiali e i rappresentanti delle possibili liste civiche che hanno dibattuto su vari aspetti di carattere organizzativo e programmatico per offrire alla città una proposta politica concreta basata su persone e programmi che possano permettere un vero rilancio dell’azione amministrativa generale per il bene del nostro territorio". Nel comunicato non c'è tuttavia traccia di nomi.

Dimenticanza, o semplicemente strategia?

Ad ogni modo la nota rimarca come sia comune l'intenzione di "restare uniti e compatti aprendo a tutti coloro che vogliano contribuire al progetto e insieme dar vita ad una forte squadra che venga rappresentata da un candidato sindaco che possa impersonificare e rappresentare al meglio le forti aspettative della città".