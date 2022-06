L'ex assessore Lucia Vitanza prende le distanze dal movimento "Ama la tua città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L‘ex assessore Lucia Vitanza a seguito delle Elezioni Comuna li del 12 giugno 2022 nel Comune di Palma di Montechiaro dopo i 431 consensi ed essendo la prima dei non eletti prende le distanze dal Movimento Ama la Tua Città e dal suo coordinato re Rosario Bellanti.

La stessa amareggiata dalla conduzione della campagna eletto rale da parte della dirigenza del movimento che ha consentito in pratica l’annullamento dello stesso, consentendo l'elezio ne di elementi esterni, distruggendo anni di lavoro politico che ha portato la stessa ad affrontare 3 campagne elettorali amministrative con la stessa compagine, prima nel 2013 con 175 consensi, nel 2017 con 365 consensi e nel 2022 con 431 consensi, come si evince vi è stata una crescita dovuta ad un assiduo ed estenuante lavoro al servizio della cittadinanza sempre con massima umiltà e onestà.

Le scelte politiche del coordinatore del movimento da me non condivise hanno portato all’annientamento del movimento stes so da parte del coordinatore.

Amareggiata e delusa dell’accaduto oggi dichiara di non voler più far parte del movimento Ama la tua Città e che ciò non si gnifica che la stessa non farà più politica, anzi ancora di

più con maggiore grinta e determinazione cercherà di impegnar si per la propria cittadinanza sempre alla luce del sole.

Non tradirò la fiducia che mi è stata data perché per me ha un valore fondamentale, per poter andare avanti, preferenze avute grazie al lavoro effettuato per la cittadinanza negli ultimi 10 anni e senza aiuti da parte di nessuno, ne apparati ne accordi politici, ma solo grazie alle persone che hanno creduto in me.

Mi corre l‘obbligo di ringraziare tutti coloro i quali hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti in particolare al le persone a me care, agli amici ed a tutta la mia famiglia, consentendomi di raggiungere un risultato che io considero ec cezionale, che mi gratifica e mi onora.

Infine, colgo l'occasione di ringraziare il Sindaco Stefano Castellino per la fiducia a me data e per i traguardi ragiun ti negli ultimi anni, fiera ed orgogliosa di aver lavorato al suo fianco con immenso sacrificio sia dal punto di vista lavo rativo che familiare.