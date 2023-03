Elezioni amministrative: il M5s sostiene la candidatura di Fabio Amato

Il Movimento Cinque Stelle sostiene la candidatura di Fabio Amato. Lo ha annunciato il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Cambiano.

"Le elezioni amministrative - dice - sono uno snodo essenziale per la vita di ogni comunità. Lo sono anche per Licata, città dalle mille potenzialità e al contempo capace di esprimere innumerevoli contraddizioni. Licata negli ultimi anni è stata teatro di scontri tra opposte fazioni, spesso condotti senza alcuna esclusione di colpi e che hanno avuto quale risultato quello di dilaniare un territorio che ha bisogno di recuperare unità e senso di appartenenza".

Cambiano, che negli anni scorsi è stato sindaco di Licata, aggiunge: "La candidatura di Fabio Amato coniuga insieme competenza, inclinazione naturale al dialogo e quella sana dose di entusiasmo indispensabile per rendere possibile un nuovo corso in grado di invertire il circolo vizioso in cui pare essere piombata la nostra città".

Lo stesso Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, ha salutato con favore la candidatura di Fabio Amato: "Conosco personalmente Fabio Amato - ha detto - e lo reputo in grado di rappresentare al meglio anche le istanze, i principi ed i valori del Movimento. Confrontandoci sul programma elettorale, sono emersi molti punti in comune per la cui realizzazione ritengo che il Movimento possa offrire il proprio contributo, lavorando con spirito di squadra non solo per l'imminente campagna elettorale, ma anche, si spera, nel corso della futura esperienza amministrativa".