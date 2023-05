Amministrative 2023, Galanti al passo di addio: "Lascio Licata con tanti cantieri aperti"

Il sindaco attende lo spoglio nel suo ufficio al primo piano del Comune: "Da domani lascio la politica ma questa città ha un futuro, il mio più grande rimpianto? Non essere riuscito a far decollare il servizio di raccolta differenziata, i cittadini non mi hanno capito"

"Che città lascio? Lascio Licata con tanti cantieri aperti che il mio successore potrà completare, questa città ha un futuro". Il sindaco uscente Giuseppe Galanti attende lo spoglio nel suo ufficio al primo piano del Comune insieme ad alcuni amici e collaboratori. Sorridente e rilassato annuncia ai microfoni di AgrigentoNotizie il suo ritiro a vita privata.

"Da domani lascio, non ci sarà più un impegno politico e amministrativo da parte mia. Qual è il rimpianto più grosso? Non essere riuscito a fare decollare il servizio di raccolta differenziata come avrei voluto e come l'Europa e il buon senso ci impongono. Mi auguro che il mio successore riesca a convincere i cittadini che hanno preferito buttare i rifiuti ovunque".