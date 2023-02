Elezioni amministrative 2023, Cacciatore annuncia: "Di nuovo in campo"

"Al culmine della partecipata assemblea di comunità tenutasi questa sera, carico di una emozione nuova, ho ufficialmente comunicato la ricandidatura alla guida della mia comunità civile di Santo Stefano Quisquina alle elezioni comunali del prossimo mese di maggio".

Ad annunciarlo sui social è il sindaco Francesco Cacciatore. "Sono stati anni di lavoro intensi, al servizio della collettività, fortemente condizionati dalla pandemia, raggiungendo gli obiettivi prefissati, spingendoci anche oltre - ha aggiunto -. Ho amministrato con coscienza, etica pubblica e passione, fedele ai miei valori. Rimetto a voi la mia esperienza e le ingenti risorse conseguite con il Pnrr e non solo Santo Stefano Quisquina ora è ampiamente riconosciuta come un modello da seguire in tema di servizi e di sostenibilità raggiungendo una uova visibilità e una grande notorietà".