Elezioni amministrative, indetti i comizi elettorali: ecco quando si voterà

Si voterà in una sola giornata, il prossimo 12 giugno, per il rinnovo dei Consigli comunali e delle amministrazioni comunali in 120 comuni in Sicilia e 10 comuni in provincia di Agrigento.

A deciderlo, l’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, che ha firmato stamane il decreto di indizione dei comizi. Le urne saranno aperte solamente domenica, dalle 7 alle 23. In provincia andranno al voto: Aragona (sistema maggioritario, 12 consiglieri da eleggere, 14 sezioni elettorali), Bivona (maggioritario, 12, 5), Campobello di Licata (maggioritario, 16, 11), Cattolica Eraclea (maggioritario, 12, 7), Comitini (maggioritario, 10, 2), Lampedusa e Linosa (maggioritario, 12, 5), Palma di Montechiaro (proporzionale, 16, 24), Santa Margherita di Belice (maggioritario, 12, 7), Sciacca (proporzionale, 24, 42) e Villafranca Sicula (maggioritario, 10, 2).