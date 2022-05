Amministrative ad Aragona, Buscemi presenta la propria candidatura alla città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Elezioni amministrative 2022 ad Aragona, il medico Dino Buscemi presenta la propria candidatura e la squadra di Consiglieri comunali e Assessori designati del progetto “Aragona - Nuova visione”.

L’appuntamento è per martedì 17 maggio, alle ore 18.30 al ristorante “Maccalube”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Dino Buscemi candidato sindaco di Aragona” ed è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.

“Sarà un primo momento di confronto e di contatto con i cittadini, per permettere loro di conoscere la mia squadra - spiega Buscemi -. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: rimanere in ascolto dei bisogni degli aragonesi, che oggi chiedono di poter vivere in una città normale, che rispetti i loro diritti e riesca a garantire servizi dignitosi".