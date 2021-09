Amministrative 2021 a Porto Empedocle, inaugurato il comitato elettorale di Calogero Lattuca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stato inaugurato questa mattina a Porto Empedocle, il comitato elettorale della coalizione di centro-destra rappresentata da Fratelli d'Italia, Udc e Diventerà Bellissima, che sostengono la candidatura di Calogero Lattuca (detto Rino) alle prossime elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre a Porto Empedocle. Il comitato è stato aperto a Piano Lanterna, centro commerciale in cui si trovano gran parte delle attività commerciali. ”Una scelta dettata anche dalla volontà di dare un segno tangibile – afferma Rino Lattuca- di attenzione verso il commercio, settore che insieme alla pesca, all’imprenditoria ed al turismo sono inglobati nel nostro programma di ripresa economico sociale di Porto Empedocle”.

Presenti, oltre allo staff di Rino Lattuca, Calogero Pisano, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, una folta rappresentanza del partito, tutti i candidati delle quattro liste a sostegno di Rino Lattuca, simpatizzanti e numerosi cittadini. “Vogliamo riorganizzare la qualità della vita in città e darle il respiro culturale ed economico che le appartengono- continua Rino Lattuca- Sono il candidato di tutti, vicino alla gente e, dopo le elezioni sarò il sindaco di tutti. Mi sono messo in gioco, perché insieme dobbiamo cambiare il destino di Porto Empedocle, che possiede tutte le potenzialità per crescere e divenire una città competitiva. La porta del Municipio sarà aperta a tutti, un laboratorio di proposte utili per concretizzare progetti che pongano al centro dell'attività amministrativa il benessere della città. Il mio staff composto da professionisti seri e capaci sradicherà le vecchie logiche politiche di immobilismo, sostituendole con azioni che valorizzano il patrimonio culturale e paesaggistico, fonte primaria di economia turistica per la città e dare una speranza ai miei concittadini, alle famiglie bisognose ed ai giovani”.

Dopo l'intervento di Paolo Ferrara, politico di lungo corso, già vice presidente della Provincia di Agrigento e componente la coalizione a sostegno di Rino Lattuca, è intervenuto Calogero Pisano, che ha sposato la candidatura di Rino Lattuca, uomo capace, serio ed il suo progetto di rinascita di Porto Empedocle. “Fratelli d’italia, sia a livello parlamentare europeo, nazionale e regionale è a disposizione di questo gruppo- dichiara Lillo Pisano- e, di questo progetto soprattutto per risollevare le sorti della città, rivalutando in primis il porto di Porto Empedocle che, è il porto di Agrigento e di tutta la provincia. Con Rino Lattuca, questo territorio può rinascere”