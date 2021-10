Elezioni amministrative, Rosalba Cimino (M5s): "Abbiamo dimostrato che il Movimento è vivo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il deputato del Movimento 5 Stelle commenta l’esito delle votazioni in Sicilia: «La gente ha ancora fiducia in noi»

"In Sicilia, dopo questa tornata elettorale, che ci trova vittoriosi in due grandi comuni, come Alcamo e Caltagirone e al ballottaggio in altri, abbiamo dimostrato che il Movimento 5 Stelle è presente sull’isola e sta raccogliendo i frutti di quanto fatto in questi anni». Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle, commenta così i risultati delle elezioni amministrative in Sicilia, dopo l’elezione di due sindaci e del ballottaggio in altri grandi comuni dell’isola. «L’accoglienza e l’entusiasmo nelle piazze del nostro leader Giuseppe Conte ci aveva fatto comprendere che ciò che di buono che è stato fatto al Governo non è stato dimenticato, la gente ha ancora fiducia in noi e lo ha dimostrato dentro le urne». Il deputato augura buon lavoro ai nuovi sindaci e a coloro che andranno al ballottaggio augura buona fortuna per la prossima sfida: «Quanto accaduto ci dimostra che abbiamo ancora voce, il risultato di Caltagirone è quanto mai significativo e dimostra che il nostro valore è ancora forte sull’isola, come attesta anche la prima storica riconferma di un sindaco 5 Stelle con Domenico Surdi ad Alcamo. Un ringraziamento anche a chi è stato sconfitto, candidatosi con l’obiettivo di cambiare il proprio paese. Il Movimento c’è".