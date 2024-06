Naro, Dalacchi fa la "magia" e doppia gli avversari: ecco tutte le preferenze al Consiglio comunale

Con 1881 preferenze Milco Dalacchi è il nuovo sindaco di Naro. Mentre già si festeggia in piazza Garibaldi, arrivano gli ultimi dati provenienti dalla sezione 12, una qi quelle dove maggiore è stata l'affermazione del progetto guidato dall'ex assessore comunale e dalla sua lista "Magica Naro". I dati definitivi, ma non ufficiali, parlano di 1028 preferenze per Roberto Barberi e 973 per Maria Grazia Brandara.

Tutte le preferenze per il Consiglio comunale.

Uniti per Naro - Barberi sindaco: Matteo Alaimo (143); Pasquale (detto Lillo) Burgio (139); Claudia Cinzia Celauro (96), Ionela Florina Ciutea (18); Calogero Cristi (8); Maria Carmela Curcio (106); Gera Destro (155); Carmelina Pia Ferraro (148); Angelo Gallo (174); Vincenzo Priolo (82); Nicolò Vaccaro (40); Lillo Valvo (187).

Maria Grazia Brandara il sindaco con Naro: Mariateresa Geraci (151); Salvatore Todaro (108); Vincenzo Serravalle (175); Giovanni Aronica (57); Giuseppe Vaianella (184); Lillo Polizzi (140); Aurora Chianta (189); Giuseppina Martines (118); Angela Scanio (56); Maria Ferrante (141); Luigi Monaco (44); Anna Celauro (25).

Magica Naro - Milco Dalacchi sindaco: Ignazio Pio Di Gerlando (377); Ginevra Fabbrica (407); Vincent Cancemi (240); Rosalia Arnone (220); Salvatore Trupia (155); Maria Maniscalchi (287); Maria Todaro (170); Giuseppe Passarello (421); Lillo Licata (260); Liliana Bellavia (315); Salvatore Tito Novella (220); Angelo Barberi (73);.

Andando ai dati di lista e alla distribuzione dei seggi, otto consiglieri vanno alla lista di Milco Dalacchi, 3 a Maria Grazia Brandara e un solo posto va a Roberto Barberi - in quanto sindaco arrivato secondo -.

Stando a questi numeri, quindi, in Consiglio comunale andranno: Giuseppe Passarello, Ginevra Fabbrica, Ignazio Pio Di Gerlando, Lilliana Bellavia, Letizia Maniscalchi, Lillo Licata, Vincent Cancemi e Tito Novella. Per la lista Uniti per Naro, Roberto Barberi, mentre per la lista di Brandara troveranno spazio i consiglieri Giuseppe Vaniella, Vncenzo Serravalle e Aurora Chianta.