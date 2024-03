Dossieraggi, i ministri Nordio e Crosetto concordano: serve commissione d'inchiesta

"È necessaria una commissione d'inchiesta parlamentare. Siamo ad un punto di non ritorno". Non ha usato giri di parole il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando dell'indagine di Perugia che sta portando alla luce una "mostruosa" attività di dossieraggio come detto dal capo dei pm Raffaele Cantone. Nordio, ieri, ha fatto sapere di avere avuto un "informale scambio di opinioni" con il ministro della Difesa Crosetto, dalla cui denuncia è scattata l'indagine. "Credo che a questo punto si possa e si debba riflettere sulla necessità dell'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta con potere inquirente - afferma Nordio - per analizzare una volta per tutte questa deviazione che già si era rilevata gravissima ai tempi dello scandalo Palamara e che adesso, proprio per le parole di Cantone, è diventata ancora più seria".

Tra gli spiati ci sono alcuni degli attuali esponenti del governo, gli ex presidenti del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma anche il deputato agrigentino Lillo Pisano.

"Le parole usate da Cantone sono state estremamente forti e, dopo queste valutazioni estremamente severe, io credo che sia necessario fare una riflessione molto, molto profonda - ha concluso il ministro Nordio - su quelle che sono le violazioni dei diritti individuali alla riservatezza". Parole condivise dal ministro della Difesa Guido Crosetto che annuncia di avere dato la "piena disponibilità" ad essere ascoltato da Copasir e Antimafia e si dice "pienamente concorde" sul fatto che il Parlamento valuti l'istituzione della commissione in modo da "approfondire i temi più rilevanti e oscuri che sono emersi finora, indagando sull'abuso nell'uso delle banche dati, sulle regole che ne possono consentire il controllo, sull'esistenza di un sistema di dossieraggio, su eventuali mandanti o beneficiari, sui poteri necessari per difendere lo Stato e i controlli per evitare l'abuso".