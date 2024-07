Doppio incidente stradale mortale al viale Dune, i consiglieri comunali: "Cambiare la viabilità di San Leone"

Incidente mortale del viale Dune, mentre Favara piange i due deceduti e le famiglie tengono il fiato sospeso in attesa del miglioramento delle condizioni di salute dei feriti, dal Consiglio comunale di Agrigento arriva una proposta per modificare la viabilità di accesso alla zona balneare nel tentativo di ridurre i rischi soprattutto per i più giovani.

Nell'atto indirizzato all'amministrazione comunale e firmato dai consiglieri Alfano, Vaccarello, Spataro, Zicari, Amato, Gramaglia e Settembrino. "Reputiamo che sia obbligo delle autorità competenti proteggere i nostri giovani - dice la nota -. Per due anni il Consiglio comunale ha votato un atto di indirizzo per regolare l'accesso alla frazione balneare e individuare le aree di sosta, chiedendo in particolare di individuare una circolazione anche a senso unico nelle strade di accesso di viale Emporium, via dei Giardini e viale delle Dune, nonché l'utilizzo di mezzi di trasporto congrui e non inquinanti che facciano da spola dalle aree di parcheggio al centro balneare".