L'Esa dona l'olio alla Caritas, Diventerà Bellissima: "Grazie per la generosità"

Donato olio alla Caritas di Agrigento da parte dell'Esa .

"Vogliamo ringraziare il Presidente dell'ente, on. Giuseppe Catania, per aver dato disposizione di donare il prezioso alimento agli enti no profit richiedenti, tra cui la Caritas di Agrigento.

Grazie.

Vogliamo inoltre annunciare che apriremo una interlocuzioni con l'ESA, per avviare i lavori di ripristino e manutenzione di alcune strade interpoderali della città, tra cui la ESA Chimento e la strada Esa Fauma"

Roberta Zicari

Claudia Alongi

Gianni Tuttolomondo