Discariche e degrado, Di Rosa punta il dito: "La vecchia Amministrazione era un bluff"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo abbiamo da sempre detto, gridato, scritto, era una amministrazione Bluff, oggi a sentire cosa accade nei palazzi di Via Mazzini, stendiamo un velo pietoso e cerchiamo di collaborare con chi cerca di Amministrare Agrigento raccogliendone i cocci, abbiamo anche li più volte gridato che “i danni procurati alla città sono inestimabili, quasi un colpo mortale”, ecco cosa accade abbandonando un’area in piena città, ecco cosa accade se chiudono un Ponte e le bretelle,(contrada Pisciotto) invece di chiuderle al traffico, diventano ricettacolo di rifiuti e punto di ritrovo per malaffare e coppiette, a vedere il nostro video, non c’è scusante che tenga, ci sono cittadini che approfittando dell’assenza dell’amministrazione hanno contribuito non poco a distruggere la nostra città, ci vorrà tempo ma si deve bonificare tutto e riportare la città alla normalità. Potremmo scrivere ancora ma meglio lasciare parlare le immagini e lasciare a chi vede, rendersi finalmente conto che quando gridavamo avevamo ragione di farlo.