"Rispunta" la discarica davanti all'ospedale, Pullara: "Incapacità di Zappia è evidente"

"Si protrae ed è scandalosa la problematica dell’ospedale di Agrigento, la cui area sottostante il reparto di terapia intensiva è ancora una discarica a cielo aperto".

Lo ha detto il vicepresidente della commissione Sanità dell'Ars, Carmelo Pullara. "Come più volte detto - aggiunge -, si tratta di cumuli di rifiuti che riguardano, non soltanto materiale sanitario o proveniente dagli uffici dell'azienda sanitaria ma anche rifiuti solidi urbani. Una situazione che reputo intollerabile e per la quale non si capisce come non si possa porre una soluzione".

Pullara aggiunge: "Nonostante è da mesi che sollecitiamo interventi, interpellando in primo luogo il commissario Zappia, prendiamo atto del fatto che non c’è volontà di cambiare passo. Ancora una volta, le incapacità gestionali della direzione generale dell'Asp di Agrigento nella persona del commissario Zappia, sono evidenti. Proprio su questo tema avevamo inserito uno dei tanti punti all'ordine del giorno per i quali dovrà essere audito in commissione Sanità".