Dipendenti della Sas, Gallo e La Rocca Ruvolo (Fi): "Ripristino delle ore da contratto collettivo"

Il deputato regionale e vice – coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e la deputata regionale e commissaria provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, annunciano ottime notizie per gli oltre 70 dipendenti della SAS (Servizi Ausiliari Sicilia). E spiegano: “A decorrere dal primo giugno sarà loro applicato il ripristino delle ore come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dopo che il primo di maggio vi è stata la riduzione del tempo pieno a tempo parziale del 50%. I lavoratori utilizzati all’Asp, di cui ampia parte si occupano di assistenza ospedalieria e dei distretti veterinari di tutta la provincia agrigentina, ad oggi sono punti di forza per il servizio sanitario. Pertanto - concludono Gallo e La Rocca Ruvolo - questo accordo restituisce finalmente dignità ai lavoratori della Sas, dopo quasi un mese di turbolenti disagi, fortemente peggiorativi in termini giuridici ed economici”.