Dimissioni di Trupia? Zicari: "Prima di andare via ricordi che ha un paio di impegni in sospeso"

Prima che l'Assessore Trupia lasci il suo incarico, mi permetto di ricordargli che ha due impegni in sospeso! In Consiglio Comunale qualche settimana fa, ha detto che lunedì avrebbe pubblicato l'avviso per assegnare i Suv ma effettivamente non ha specificato di quale mese, ed in Commissione ha detto che avrebbe dato seguito all'art 7 comma 7 del regolamento Igiene Urbana e pubblicato sul sito del Comune il calendario dei turni di pulizia delle strade e i relativi orari.

Questo emendamento era stato fortemente voluto dalla VI Commissione che Presiedo, per garantire trasparenza e controllo.

Sono certa che prima di andare via vorrà anche, come Vice Sindaco, spiegare perché abbiamo dovuto discutere il bilancio in fretta e furia, rinunciando anche ai termini previsti per legge, per poter bandire un concorso per assistenti sociali già dal 1 Gennaio 2024 ed invece ad oggi nulla è stato fatto, e perché l'Assessore Principato ancora non avvii i lavori per installare i nuovi giochi sul lungomare di San Leone benché abbia piu' volte risposto alle mie interrogazioni che lo avrebbe fatto prontamente?

Con osservanza ringrazio l' Assessore per le Sue risposte che sicuramente saranno fatti e non (ancora) parole.