Amministrative, Di Rosa pronto ad "inaugurare" il suo comitato elettorale

Lo scrivente Giuseppe DI ROSA Candidato alla carica di Consigliere alle amministrative del 4 e 5 Ottobre P.V. nella lista “Facciamo Squadra per Agrigento” collegata al candidato Sindaco Dott. Francesco Miccichè, comunica che a far data da Sabato 5 P.V. giorno della inaugurazione, e fino alla fine della campagna elettorale, sarà attivo nella Via Alessandro Manzoni(sotto i portici del Palazzo del Vigile) al civico 146 il comitato elettorale che fungerà anche da sede per riunioni con il candidato, nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del contagio da Covid-19, si fa presente che per l'inaugurazione che avverrà come sopra già scritto, nella giornata di Sabato P.V. alle ore 18,00, sarà presente il candidato Sindaco, il filtro di ingresso all'interno dei locali al chiuso sarà effettuato da personale sanitario abilitato con misurazione della temperatura e l'ingresso contingentato sarà possibile solo a chi indosserà mascherina.