Scuole chiuse e poi "riaperte", Di Caro: "Governo improvvisato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’ordinanza di chiusura e la successiva retromarcia del governo regionale per le scuole di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle sono lo specchio dell’improvvisazione infinita di questo governo. Un anno di pandemia purtroppo non ha insegnato nulla a Razza e a Musumeci e, come sempre, a pagare i contraccolpi di tanta superficialità sono i cittadini”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, in merito all’ordinanza di chiusura delle scuole di due comuni dell’Agrigentino, annullata l’indomani, a causa di un “incredibile, sciatto errore di calcolo sul numero dei contagiati, che ha portato l’assessorato alla Salute ad inserire maldestramente tra i positivi al Covid 19 anche i migranti ospitati dalle navi in rada”.

“Si tratta – afferma Di Caro – di un errore marchiano e sarebbe bastata una semplice telefonata ai sindaci di questi due Comuni per accorgersene ed evitare i prevedibili contraccolpi per insegnanti e studenti, letteralmente spiazzati dall’ordine di chiusura e dalla tardiva retromarcia. Purtroppo dobbiamo constatare che un anno di pandemia non ha insegnato nulla a chi è deputato ad agire, spesso non tenendo in nessun conto i disagi, spesso evitabili, che una semplice firma può arrecare a tantissime persone”.