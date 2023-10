"Democrazia è Territorio": Nuccio Cusumano torna in pista e fonda un nuovo movimento

Nuccio Cusumano torna in pista: l'ex senatore dell'Udeur un tempo fedelissimo di Clemente Mastella, che nel 2008 fece cadere il governo Prodi, fonda una nuova associazione politico-culturale che si chiamerà "Democrazia è territorio".

L'evento di presentazione è in programma venerdì all'hotel Astoria Palace di Palermo. "Questa iniziativa - spiega attraverso una nota - rappresenta un passo significativo per l'affermarsi di un'area politico culturale orientata a promuovere relazioni feconde a tutti i livelli, con una significativa apertura alle nuove generazioni".

Cusumano aggiunge: "Democrazia è Territorio in ragione di ciò lavorerà a una Carta delle idee e dei valori, che verrà presentata in tutte e nove le province siciliane. Essa sarà il frutto della collaborazione tra parlamentari ed ex parlamentari, sindaci ed ex, consiglieri comunali ed ex, amministratori comunali, professionisti, imprenditori e rappresentanti delle attività produttive, soci dell'associazione insieme a rappresentanti del mondo della cultura, della scuola, dell'università e dell'associazionismo sociale e solidaristico".