Democrazia cristiana, Roberto Battaglia nominato commissario cittadino

Roberto Battaglia è stato nominato commissario cittadino di Agrigento della Democrazia Cristiana. L’investitura è arrivata dallo stesso leader del partito scudocrociato, l’ex governatore, Totò Cuffaro.

“Ho raccolto con gioia e profonda gratitudine il compito conferitomi da Totó Cuffaro, amico che da sempre stimo. I valori democristiani - ha dichiarato Battaglia - sono la storia di Agrigento ed il mio impegno vuole intendersi massimo nel far sì che tali valori ritornino nel cuore degli agrigentini, in maniera ancor più forte rispetto al glorioso passato. I tempi ci obbligano - continua Battaglia - al ritorno ad una politica incentrata nei valori della cristianità e della famiglia. Il flop delle amministrazioni populiste ne è un evidente conferma. Sarà il lavoro di squadra il capo saldo di questo esaltante progetto della rinascita della DC in Sicilia, che per fortuna ad Agrigento sta attualmente raccogliendo alti numeri di interesse. Non una nuova Dc, ma una Dc nuova, fatta da una classe dirigente giovane e preparata che possa fattivamente cambiare in meglio la Sicilia".