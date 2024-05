Variazione di bilancio alla Regione, Pace (DC): "Quasi 4 miliardi per il pagamento dei debiti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Una variazione di bilancio di quasi quattro miliardi di euro, approvata ieri all'Ars, consentirà alla Regione di pagare tutti i suoi creditori". Lo dichiara l'On. Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars. "Si tratta di un emendamento tecnico contenuto all'interno della manovra da 21 miliardi di euro per gli interventi in favore dell'agricoltura e zootecnia e contro la crisi idrica, approvata ieri".



"Sono stati sbloccati, infatti, 3.894.771.337 euro, senza i quali si sarebbe verificato un blocco della spesa sia per quanto riguarda i fondi regionali che extraregionali. Si è trattato pertanto di una misura che porterà ad estinguere i debiti fin qui contratti e che permetterà alla Regione di poter continuare a spendere le risorse così come programmato".