"Asfalto divelto e degrado in viale Dune", interrogazione di Zicari (Dc)

"Ho presentato una interrogazione per sapere quale ditta ha effettuato uno scavo dalla pubblica sicurezza lungo quasi tutto il viale Dune, lasciando l'asfalto divelto in alcuni punti, in altri creando un dislivello simile al binario di una rotaia ovvero molto pericoloso".

A dirlo, in una nota, è la consigliera comunale della Dc Roberta Zicari.

"Ovviamente - continua - chiedo anche di sapere perché l'amministrazione non vigila sui lavori che vengono effettuati sulle nostre strade ed espone i nostri concittadini a rischi oltre a condannarci al degrado? A ciò aggiungo buche ovunque, anche causate dall'asfalto che cede, asfalto divelto o pieno di rattoppi, ma nessuna programmazione di lavori, soluzioni per risolvere il problema, ordinanze, nulla. A questo punto mi sorge un dubbio: l' amministrazione del Comune di Agrigento abita e frequenta la città o vive lontano da noi e quindi non ha contezza dei problemi?".