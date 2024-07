Democrazia cristiana, a Cianciana aderisce al gruppo il vice presidente del consiglio comunale Felice Milioto

Felice Milioto, vice presidente del consiglio comunale, entra ufficialmente nel gruppo della Democrazia cristiana di Cianciana dove a guidare la giunta municipale è il sindaco Dc Franco Martorana e come presidente del consiglio un’altra esponente dello stesso partito, Elicia Perzia.

Salgono così a 5 i consiglieri Dc: Milioto si unisce infatti al gruppo guidato da Curaba e composto anche da Perzia, Carubia e Setticasi.

“Ho deciso liberamente di aderire alla Dc - ha dichiarato Milioto - perché credo fortemente nei valori della dottrina sociale della Chiesa, per contribuire alla crescita socioeconomica della mia comunità facendo parte di un partito dai sani principi e dai sicuri riferimenti politici regionali e nazionali”.

“Assistiamo con gioia e senso di responsabilità alla crescita quotidiana del nostro partito in provincia di Agrigento e ringraziamo per la scelta il vice presidente Milioto e gli diamo un benvenuto nella nostra famiglia Democristiana”: sono le parole di Antonietta Vita, segretario provinciale Dc.

“Auguro a Milioto - ha aggiunto Carmelo Pace, capogruppo all’Ars - un grandissimo in bocca e un buon lavoro nell’interesse della città di Cianciana. Mi preme ringraziare il segretario cittadino Dc Nello Paturzo per il lavoro certosino che sta svolgendo per il nostro progetto politico. Cianciana diventa ormai, grazie al sindaco Martorana e al vice segretario organizzativo provinciale Giovanni Lo Bue, vera roccaforte della Democrazia cristiana”.