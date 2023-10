Psicologo di base, Pace: "Riportiamo le persone al centro della politica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Riportiamo le persone al centro della politica". Con questa dichiarazione il vice presidente della Commissione Sanità e capogruppo

Dc, Carmelo Pace, saluta l'approvazione del Ddl che introduce la figura dello psicologo di base in Sicilia.

"Sono orgoglioso del lungo lavoro svolto in Commissione Sanità e ringrazio il governo Schifani che ha assicurato una copertura di 7,4 milioni di euro a partire dal 2024 per l'introduzione di questa importante figura che lavorerà a servizio della gente - continua l'on. Pace -. Lo psicologo di base, al pari del medico di medicina generale, sarà un punto di riferimento importante per la salute dei siciliani. Il nostro impegno politico è quello di creare una società più equa, solidale e moderna: questo ddl va esattamente in questa direzione. Prossimo passo: pensare allo psicologo scolastico in accordo con il governo nazionale".