Alessandria della Rocca, Pasquale Aliotta nominato assessore: "Porteremo avanti il rinnovamento"

Il consigliere comunale uscente della Dc Pasquale Aliotta, è stato nominato assessore dal sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione.



"Il contributo della Democrazia Cristiana nella competizione elettorale dello scorso 9 giugno è stato fondamentale per l'elezione del nostro sindaco Salvatore Mangione - ha dichiarato Pasquale Aliotta, che ha ricevuto la delega allo Sport, Turismo, Cultura, Commercio e Diritti degli Animali -. La mia nomina ad assessore è la dimostrazione dell'impegno di un giovane gruppo nato solamente lo scorso febbraio e con il sostegno di donne, come Angela Chiazza altra candidata al consiglio comunale, e di uomini che credono profondamente nei valori della Cristianità e della Democrazia, porteremo avanti il nostra progetto di rinnovamento per la nostra Alessandria. Un ringraziamento va alla segreteria cittadina della DC, al sindaco e soprattutto al nostro deputato Carmelo Pace per la fiducia nei miei confronti e per dimostrare quotidianamente il proprio impegno e legame al nostro territorio".