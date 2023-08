Democrazia Cristiana: aderisce il consigliere comunale Alessia Bongiovì

Il consigliere comunale di Agrigento, Alessia Bongiovì, ha aderito alla Democrazia Cristiana. Nei giorni scorsi aveva fatto lo stesso Paquale Spataro: diventano, così, due i componenti dell'Aula Sollano che hanno sposato il progetto del partito di Totò Cuffaro.

"Il mio contributo in seno al consiglio comunale di Agrigento, a fianco dei colleghi Nello Hamel e Roberta Zicari, per il bene della città e della collettività - commenta -, è stato sempre produttivo e costruttivo. Maturata l’esperienza nel movimento civico, ritengo oggi opportuno continuare il mio cammino all’interno della DC, per mantenere i valori di libertà e rafforzare l’impegno per la città".

La giovane componente dell'Assemblea cita le parole del segretario nazionale del suo nuovo partito, Totò Cuffaro. "Vogliamo un Paese dove noi, i nostri figli, i nostri nipoti possano vivere in un sistema politico democratico e popolare. Vogliamo un Paese dove si possa votare un partito di valori, libero, aperto, plurale, che garantisca diritti, giustizia, e libertà".