Degrado a Cannatello, Spataro: "No cittadini di serie A e cittadini di serie B"

“Invasa da una vegetazione rigogliosa, che segna un livello assoluto di degrado”. Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla via Conte Ruggero d’Altavilla, nella zona di Cannatello, “la cui porzione di territorio – rileva - sembra non appartenere a nessuno. Non possono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B – aggiunge – l’incuria e l’abbandono in cui versa l’arteria è semplicemente una vergogna. Occorre ridare dignità ambientale e decoro urbano a tutta la città, frazioni comprese, attraverso operazioni organiche di pulizia e rimozione di erbacce e rifiuti. Le segnalazioni ricevute, che delineano complessivamente uno scenario non all’altezza di una città a vocazione turistica, certamente mi imbarazzano, seppur il sottoscritto sia esente da responsabilità, ma nel contempo alimentano quel forte comune sentire, civico ed istituzionale, di incalzare con determinazione chi ha competenze, per dare le adeguate soluzioni al territorio. E di questo, come consigliere comunale, me ne faccio subito interprete, sollevando anche il caso in questione che, dalle informazioni assunte, si trascina da oltre mezzo secolo. Da 60 anni, in termini di interventi, siamo di fronte ad una “strada fantasma”, mentre i residenti sono perfettamente conosciuti a Palazzo dei Giganti, dai cui uffici partono le bollette per il pagamento dei tributi. Tutto questo ovviamente non va bene – conclude Spataro – diritti e doveri devono trovare sempre riscontro. Invito l’amministrazione a farsi carico di questa mia richiesta, in modo da dare le risposte che meritano anche gli abitanti di via Conte Ruggero d’Altavilla”.