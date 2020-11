Ristori Ter e cifre record per l'Agrigentino, Sodano: "Confido nella buona gestione di questo fondo"

Il Covid 19 ha messo, ancora una volta, in ginocchio l'economia dell'Agrigento. Il Governo ha messo sul tavolo aiuti per i comuni italiani, come buoni spesa e tanto altro. Agrigento, second quanto testimoniato dal pentastellato Michele Sodano,"potrà disporre la cifra record di 444 mila euro". Soldi che saranno destinati alle persone in difficoltà. Sodano, tramite nota, snocciola i numeri. "Confido - dice - nella buona gestione di questo fondo, che è immediatamente attivo, da parte dei sindaci della nostra Provincia, spetta a loro amministrarli e dare sollievo alle parti più sofferenti del nostro territorio. Aiuti per Favara 313 mila, Sciacca 361, Licata 359 mila euro e così via. Per i Comuni della provincia di Agrigento si tratta di risorse che in totale ammontano a 4 milioni di euro".