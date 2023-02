La Camera approva il decreto Ong, Pisano: “Passo importante contro l’immigrazione clandestina”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Passa alla Camera dei deputati, con 202 voti a favore, 136 contrari e quattro astenuti, il Decreto legge Ong. Il Decreto, sul quale era stata posta la fiducia dal governo, e che ora va al Senato, vuole regolamentare l’azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo.

Soddisfatto il deputato agrigentino Calogero Pisano : "Il si della Camera al decreto Ong è un passo importante nella lotta all’immigrazione clandestina. Il Decreto legge prevede, infatti, fra le altre cose, un maggiore rigore per il transito delle navi nelle acque italiane, e nuove regole per i salvataggi e per le richieste di asilo che, ora, devono essere fatte a bordo. Il contrasto all’immigrazione illegale era uno dei punti del programma elettorale della coalizione di centrodestra che questo governo sta prontamente attuando".