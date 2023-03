Il nuovo decreto immigrazione del governo Meloni, Granata: “Provvedimento efficace e necessario”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile provinciale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia Giancarlo Granata esprime soddisfazione per il Decreto Immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri: "La stretta contro l’immigrazione clandestina, e contro il gigantesco business che c’è dietro, non piace alla sinistra ed ai fautori dei porti aperti .

I provvedimenti adottati quali le pene fino a trenta anni per gli scafisti, procedure semplificate per le espulsioni, gestione ordinata dei flussi migratori, nuove norme per il commissariamento dei centri di accoglienza non regolari, sono assolutamente rilevanti e, unitamente al necessario controllo europeo delle frontiere, vanno nella giusta direzione.

Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite su base triennale e saranno ristrette le maglie della protezione speciale fino ad ora utilizzate impropriamente.

L’Italia, e in particolar modo la Sicilia, non possono continuare a farsi carico di essere l'unica frontiera dell’Europa".