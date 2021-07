Sezione locale dell'Udc, Salvatore Buscemi nominato coordinatore cittadino a Villafranca Sicula

Decio Terrana: "Sono soddisfatto per la continua crescita del partito e per la voglia di fare politica di giovani come lui, con convinzione e idealità"

Il coordinatore politico regionale dell’UDC On Decio Terrana , di concerto con il coordinatore provinciale dell’UDC di Agrigento Silvio Alessi , ha nominato Salvatore Buscemi coordinatore cittadino del comune di Villafranca Sicula.

Decio Terrana dichiara: “Sono soddisfatto per la continua crescita del partito e per la voglia di fare politica di giovani come Salvatore Buscemi , con convinzione e idealità. L’UDC attraverso questa nuova classe dirigente vuole fare rinascere e rinvigorire un’etica che metta al centro la famiglia, l’uomo e i suoi bisogni. Un’etica che ci aiuti a farci uscire dal pantano che ha coinvolto anche le persone più rappresentative della società. L’UDC ritiene che in questo contesto culturale la prima vittima sia la famiglia, la quale è stata aggredita , soprattutto con una campagna mediatica mistificatoria, dimenticando che sin dalle origini dell’uomo la società ha imparato i valori umani proprio dalla famiglia. È con la Famiglia che si apprendono i valori della gratuità, della generosità, della solidarietà e dell’amore disinteressato”.

"Stiamo lavorando - aggiunto Silvio Alessi - per costruire un UDC forte. L’ adesione di Salvatore Buscemi mi riempie di gioia perché si innesta nella continua crescita del partito. Il nostro intento è quello di costruire un partito di centro in cui l’uomo, la famiglia e i giovani siano al centro della vita socio-economica”.

"Sono contento - ha detto Salvatore Buscemi - del confronto avuto con il coordinatore Regionale Decio Terrana e con quello provinciale Silvio Alessi, per l’entusiasmo che hanno saputo darmi e per la visone politica che ci accomuna. Mi impegnerò con correttezza e serietà per portare avanti i valori e i principi moderati del nostro partito . Lavorerò anche nel mio comune per la costruzione di un centro che sappia rappresentare i bisogni dei cittadini”.