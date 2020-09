Coop edilizie, Savarino: “Il ddl rilancerà il comparto favorendo la rigenerazione urbana”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Con la legge appena approvata dall'Ars diamo risposte ad alcune criticità delle cooperative edilizie e rilanciamo le cooperative di autorecupero per favorire la rigenerazione urbana». Lo afferma Giusy Savarino, presidente della IV Commissione e deputata regionale di DiventeràBellissima, commentando il via libera al ddl sulle “Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero”.

"Insieme alla riforma urbanistica già approvata e al successivo ddl sull'edilizia questa legge servirà a rilanciare un comparto importante per l'economia siciliana e lo farà non più in maniera “selvaggia”, bensì recuperando l'abitato, appunto secondo il principio della rigenerazione urbana», aggiunge la Savarino, sottolineando che «così si chiuderà un ciclo di programmazione sul settore fatto in Commissione Ambiente e Territorio in sintonia con il governo Musumeci".