Congresso nazionale della Dc: ecco i 13 agrigentini eletti

“Auguriamo “Buon lavoro” al nuovosSegretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro è il giusto riconoscimento all'𝐔𝐨𝐦𝐨 che ha creduto e ideato questo nuovo progetto politico basato sui valori cristiani. Adesso il compito di guidare tutti noi verso una nuova fase della politica italiana: sono e 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐞!”. Così il capogruppo della Dc all'Ars, Carmelo Pace, augura buon lavoro a Totò Cuffaro, per la nomina ottenuta durante il XX Congresso della Democrazia Cristiana del 6 e 7 maggio a Roma, durante il quale sono stati eletti anche i tredici nominativi della provincia di Agrigento al Consiglio Nazionale.

Si tratta di: Frederico Alba, Vincenzo Asti, Giuseppina Bavetta, Salvatore Maurizio Buggea, Giuseppe D'Orsi, Caterina Gallo, Giovanni Gangarossa, Giuseppe Migliara, Marinella Notonica, Rosario Sortino, Benedetto, Vita Antonietta Vassallo, Carmelo Zirafi. “La nostra speranza - conclude Pace - è che la Dc, partito dei valori che pone al centro del suo progetto gente giovane e donne, possa radicarsi in tutta la nazione. Ci attende un lavoro lungo, tortuoso e faticoso ma l'apporto di Totò Cuffaro sarà fondamentale per la crescita e il radicamento della Dc in Italia. Un partito aperto, che garantisca diritti, giustizia e che sia protagonista non solo in politica ma anche nella società”.