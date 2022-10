Casteltermini, il consigliere comunale Maria Pia Greco aderisce alla Dc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Casteltermini Maria Pia Greco aderisce alla Democrazia cristiana nuova. La decisione è stata già comunicata al presidente del Consiglio comunale.



"La mission che mi prefiggo è quella di seguire i principi fondanti della Democrazia Cristiana e impegnarmi attivamente a vivere la politica come 'testimonianza dei valori di un partito libero, plurale aperto, popolare, inclusivo e trasparente'", dichiara Maria Pia Greco. "Sin da oggi apparterrò a un gruppo politico che non rappresenta solo un 'partito' ma un movimento ideale capace di creare le basi per un futuro con un’ampia partecipazione democratica alla vita Istituzionale del Paese. Solo se saremo uniti saremo forti, solo se saremo forti saremo liberi (Alcide De Gasperi). In questo percorso - continua - sarà fondamentale la collaborazione e il supporto dell’amico e Onorevole Carmelo Pace, nella piena convinzione che, grazie al suo impegno Istituzionale, Casteltermini e l’intera Provincia di Agrigento saranno egregiamente rappresentati in Assemblea Regionale".

"Un pensiero particolare va rivolto al commissario regionale Totò Cuffaro per la sua determinazione e impegno nel ridare una 'domus' a tutti i Democratici Cristiani nonché a coloro che desiderano appoggiare e sposare questo nostro percorso politico", conclude.