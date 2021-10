Tamajo "rinnega" Cuffaro e l'ex presidente attacca: "In che partito è oggi?"

Il centro a cui mira Gianfranco Miccichè per allargare la coalizione di centrodestra si presenta piuttosto litigioso già all'indomani della presentazione dell'accordo politico tra Forza Italia e Sicilia Futura-Italia viva all'Ars. Protagonisti di un polemico botta e risposta sono l'ex presidente della Regione e leader della Democrazia cristiana in Sicilia Totò Cuffaro e il parlamentare regionale Edy Tamajo. Quest'ultimo, in conferenza stampa con il presidente dell'Ars e coordinatore degli azzurri, ieri ha detto: "Non ho mai incontro Totò Cuffaro, neanche Nicola D'Agostino (capogruppo di Sf-Iv, ndr) l'ha fatto. Se ci sono altri esponenti del mio partito che l'hanno incontrato non lo so. Mai fatto con Cuffaro incontri di prospettiva''.

La risposta era rivolta a un'affermazione di Cuffaro che, all'indomani della buona affermazione delle liste in tre comuni siciliani, aveva parlato di una intesa raggiunta con Italia Viva, +Europa e Cantiere popolare di Saverio Romano per le comunali di Palermo e le regionali del prossimo anno. Non si è fatta attendere la replica dell'ex presidente Dc che oggi twitta: "Leggo dalla stampa che l'onorevole Tamajo 'non mi ha mai incontrato'. Ha ragione. Da responsabile di un partito parlo con i responsabili di partito. Tra l'altro avrei qualche difficoltà a capire in quale partito stia oggi l'onorevole Tamajo".