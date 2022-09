"La carcerazione deve essere più umana": Cuffaro fa lo sciopero della fame

Il commissario regionale della Dc in Sicilia, Totò Cuffaro digiunerà dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. "Mi associo all'appello della responsabile per i diritti umani della Dc Eleonora Gazziano, lanciato ieri, e digiunerò per 24 ore perché possa esserci una carcerazione più umana e perché possano essere salvaguardati i diritti di tutti i detenuti", dichiara Cuffaro. (ADNKRONOS)