Consiglio comunale di Grotte, Aristotele Cuffaro è il nuovo presidente

Il consigliere comunale Aristotele Cuffaro è stato eletto presidente del Consiglio di Grotte.

"Ringrazio l'aula per la fiducia datami e per avermi permesso di ricoprire la carica di presidente - ha detto nel suo discorso di insediamento -. Il mio impegno politico, di formazione socialista riformista, risale al periodo liceale per poi aderite al nuovo Psi dove ho militato con fervore giovanile e grazie al quale ho potuto gettare le fondamenta per l’amore all’ impegno politico che da allora non si è mai fermato. Viviamo un periodo difficile che sarà ricordato nella storia a causa di un nemico invisibile - continua - che sta portando via molte vite umane. Anche la nostra piccola Grotte ha visto rubati due figli dal maledetto virus. Non posso non rivolgermi al nostro sindaco Alfonso Provvidenza e ringraziarlo per come ha magistralmente gestito e continua a gestire l’ emergenza pandemica".

Cuffaro, inoltre, riconosce alla comunità dei grottesi di essere "unita, solidale" e che "soffre con dignità e silenzio" e che "dopo la caduta saprà rialzarsi più forte di prima".

"Mi interfaccerò con diversi organi nei quali sono sicuro, senza dubbio alcuno - conclude - troverò persone che agiscono solo ed esclusivamente per il bene della nostra cittadina, come del resto hanno fatto finora".