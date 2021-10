Avvicendamento nell'Udc agrigentino: Cristian Licata nominato nuovo coordinatore politico

L’Udc, ad Agrigento, ha un nuovo coordinatore politico. Si tratta del 36enne Cristian Licata che dovrà coordinare le iniziative politiche del partito e la sua organizzazione territoriale.

L’incarico arriva direttamente dal coordinatore regionale Decio Terrana e quello provinciale Silvio Alessi.

Licata prende il posto di Salvatore Fanara al quale Terrana e Alessi hanno rivolto un ringraziamento per “avere svolto con impegno questo incarico. A lui saranno affidati nuovi e prestigiosi ruoli all’interno del partito”.

“Cristian Licata - ha detto Terrana - è un giovane preparato e determinato – che saprà incidere positivamente sulla crescita del partito in questo territorio”.

“Conosco da anni le qualità umane e professionali di Cristian Licata – ha aggiunto Alessi e sono certo che insieme faremo un buon lavoro per l’Udc”.

Puntuale anche il ringraziamento del diretto interessato: “Sono grato a Terrana e Alessi – ha detto Cristian Licata - per la fiducia e la stima che hanno riposto in me. Darò il massimo per dimostrare di meritare questo ruolo”.