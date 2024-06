Crisi di maggioranza, in tanti invocano un rimpasto in vista di Capitale della cultura

Cosa è accaduto al Comune di Agrigento dopo l'ennesimo scossone alla maggioranza del primo cittadino e la bocciatura (volontaria) del piano triennale delle opere pubbliche? Nulla.

Già, perchè alla fine nonostante Micciché si sia lanciato in una - inattesa - replica, alla fine la linea è quella del "facciamo finta che nulla sia accaduto". Nei prossimi giorni la giunta riproporrà il piano triennale, sperando che stavolta le "tirate d'orecchie" dei deputati abbiano fatto rientrare le proteste dei consiglieri di maggioranza e si possa così continuare a vivacchiare fino alla prossima emergenza politica.

Un primo effetto lo si è visto plasticamente nel leggere i firmatari di una replica alle dichiarazioni del sindaco, sottoscritta solo dalla Dc e dalle consigliere Cirino e Bruccoleri, nonostante a ben vedere tra assenze, astensioni e voti contrari, sono stati i partiti a supporto della maggioranza a partire da Forza Italia ad aver fatto mancare il proprio sostegno nei giorni scorsi. Forse un "miracolo" del consiglio comunale aperto di ieri sera sul problema idrico, che probabilmente non consentirà di portare una sola goccia d'acqua nelle case dei cittadini ma che ha di certo riparato qualche falla.

"Leggiamo basiti la dichiarazione del sindaco in merito alla volontà espressa dal consiglio comunale - dicono Cirino, Spataro, Zicari, Vitellaro, Bongiovi, Bruccoleri -. Il sindaco, che in 4 anni avrà presenziato circa 4 volte in Aula, e ha consentito ai suoi assessori di non riferire i progetti che portano avanti in sede di votazione di variazione di bilancio, o di fornire i dati richiesti durante il question time, ora viene a parlarci di responsabilità? Dovremmo essere noi a ricucire? Vogliamo parlare di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ? Vogliamo parlare della scadenza del 30 giugno, della Fondazione senza soldi o direttore generale, della mancanza di trasporti, pulizia, servizi. Potremmo continuare con l'elenco ma chiosiamo dicendo: il sindaco ha una curiosa idea della politica e della democrazia! Noi siamo stati eletti per rappresentare e difendere la città! Se i conti non gli tornano, abbia lui un sussulto di responsabilità!".

Ma cosa sta accadendo nella maggioranza di Miccichè?

Le questioni sono diverse: da una parte ci sono alleati che contestano al sindaco di non confrontarsi sui temi; dall'altra c'è chi invece molto più banalmente (e sono la maggioranza) tra i partiti di maggioranza chiede un rimpasto che rappresenta una sorta di "Tela di Penelope" che viene annunciata ma finora sempre rinviata, questo sempre per un "niet" imposto da Palermo. Un rimaneggiamento delle deleghe di giunta che servirebbe a riequilibrare alcune situazioni: un esempio è concedere ad esempio un altro assessore a Forza Italia in danno ai tre posti concessi a Fratelli d'Italia, ma anche rimodulare qualche delega e salutare qualche componente della squadra dal minor peso politico.

Sullo sfondo di queste vicende non solo il voto nel 2025, ma ovviamente anche e soprattutto Capitale della cultura. Ma, come sempre, va tutto bene.