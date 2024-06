Forza Italia: "A Ravanusa sia garantita a tutti l’acqua anche con le autobotti"

“Il blocco delle autobotti private che trasportano acqua porterà a una esasperazione dei cittadini per la mancanza del prezioso liquido nelle case a Ravanusa a causa anche dei lunghi turni di erogazione di Aica, il consorzio gestore del servizio pubblico. I disagi aumenteranno con il passare delle ore e anche le attività commerciali e di somministrazione di cibo e bevande iniziano ad avere difficoltà”.

A intervenire sono i consiglieri di Forza Italia Lisa Alaimo e Tonino Nobile, che chiederanno, durante la seduta del consiglio comunale di oggi pomeriggio, un intervento diretto e immediato da parte dell’amministrazione.

“Le minacce di blocco da parte di Aica - hanno dichiarato i consiglieri - “dovrebbero essere superate richiedendo un incontro urgente con il prefetto ed il governo regionale in modo che si possa procedere immediatamente con ordinanza del sindaco per l'utilizzo dell'acqua anche per uso non potabile e possa essere riattivato il servizio delle autobotti private”.

“Sarebbe folle – hanno continuato i consiglieri – accettare il fermo delle autobotti in questa situazione di emergenza e di crisi idrica. Esiste un problema di igiene pubblica e di ordine pubblico – concludono Alaimo e Nobile – e qualunque approvvigionamento di acqua per uso non potabile dovrà essere garantita dall’amministrazione attiva”.